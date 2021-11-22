В Югре будет создан медиаконтент с учётом наследия коренных народов

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В Югре будет создан медиаконтент с учётом наследия коренных народов

Соглашение о сотрудничестве подписали на площадке первого международного фестиваля креативных индустрий в Югре «Creametria» в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова и директор фонд содействия социальному развитию «Инносоциум» Елена Маринина. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

Предметом соглашения является установление партнерских отношений, развитие эффективного сотрудничества, разработка системы привлечения финансирования и развитие международного сотрудничества для реализации приоритетных направлений и создания экосистемы развития творческих (креативных) индустрий.

Так, в соответствии с документом правительство Югры и фонд «Инносоциум» договорились о сотрудничестве в реализации проектов в сфере творческих (креативных) индустрий; создания экосистем для креативного предпринимательства, включая создание и развитие альтернативных рабочих мест для коренных малочисленных народов Севера, женщин, молодежи, лиц с ограниченными возможностями; совместной разработке и реализации проекта «Фабрика региональных брендов»; развитии народных художественных промыслов, их масштабировании, продвижении.

Помимо этого, стороны запланировали создание медиаконтента с учетом исторического, культурного наследия народов Югры.

Также документ направлен на расширение занятости югорчан в творческих отраслях, международного сотрудничества, привлечение инвестиций в отрасль.

Стороны планируют взаимный обмен информацией, статистическими и аналитическими данными; проведение консультаций, рабочих встреч, форумов, семинаров, конференций и других мероприяти

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Пнд, 22/11/2021 - 14:16

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