В Югре будет создан медиаконтент с учётом наследия коренных народов

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Соглашение о сотрудничестве подписали на площадке первого международного фестиваля креативных индустрий в Югре «Creametria» в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова и директор фонд содействия социальному развитию «Инносоциум» Елена Маринина. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.
Предметом соглашения является установление партнерских отношений, развитие эффективного сотрудничества, разработка системы привлечения финансирования и развитие международного сотрудничества для реализации приоритетных направлений и создания экосистемы развития творческих (креативных) индустрий.
Так, в соответствии с документом правительство Югры и фонд «Инносоциум» договорились о сотрудничестве в реализации проектов в сфере творческих (креативных) индустрий; создания экосистем для креативного предпринимательства, включая создание и развитие альтернативных рабочих мест для коренных малочисленных народов Севера, женщин, молодежи, лиц с ограниченными возможностями; совместной разработке и реализации проекта «Фабрика региональных брендов»; развитии народных художественных промыслов, их масштабировании, продвижении.
Помимо этого, стороны запланировали создание медиаконтента с учетом исторического, культурного наследия народов Югры.
Также документ направлен на расширение занятости югорчан в творческих отраслях, международного сотрудничества, привлечение инвестиций в отрасль.
Стороны планируют взаимный обмен информацией, статистическими и аналитическими данными; проведение консультаций, рабочих встреч, форумов, семинаров, конференций и других мероприяти
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