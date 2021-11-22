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Всероссийская онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» стартовала 22 ноября на платформе Учи.ру - ugra.uchi.ru. Она проводится по инициативе Правительства автономного округа и приурочена к 91-летию со дня образования Югры.
Олимпиада познакомит школьников со всей страны с самобытным сибирским регионом, который может стать интересным пунктом для посещения во время путешествий. Организатор - Центр «Открытый регион».
Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет, зарегистрироваться на платформе или получить логин и пароль от учителя, а затем ответить на предложенные вопросы.
Задания сгруппированы по трем предметным блокам: «История», «Культура», «Природа». Они предусмотрены для трех групп: начальной (для учеников 1-4 классов), средней (для учеников 5-9 классов) и старшей (для учеников 10-11 классов). Принять участие в Олимпиаде можно до 5 декабря.
Все участники получат электронные грамоты или сертификаты. Они будут доступны для скачивания в личных кабинетах. Победителями станут участники, которые ответят на все вопросы правильно и затратят на это наименьшее количество времени. Они получат в подарок полезные гаджеты для обучения. Итоги будут подведены 10 декабря, в День округа.