«ЮГРА КВИЗ» – теперь и для старшего поколения!

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27 ноября в 18:00 в библиоруме "Буква" (ул. Краснопартизанская, 2, 3 этаж) состоится специальная игра краеведческой викторины "ЮГРА КВИЗ" для старшего поколения.
Участников ждут интересные вопросы, связанные с историей и современностью нашего края: про городские улицы и природу, про культуру и традиции, про жителей и гостей округа.
Соберите команду от 2 до 4 человек, придумайте название и зарегистрируйтесь до 25 ноября по тел. +79825085066. Если вам не удастся самостоятельно собрать команду, звоните, мы вам поможем. Участие - бесплатное, строго по предварительной записи.
Напоминаем, что вход в библиотеку и участие в мероприятиях лиц старше 18 лет осуществляется строго по предъявлению документа, удостоверяющего личность и действующего персонального QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVIDIEN-19 или факт перенесения в течение последних 6 месяцев указанного заболевания, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Проект реализуется МБУ "Городская централизованная библиотечная система" при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть".
#библиотека_хм #родныегорода #юграквиз
Елена Капитонова