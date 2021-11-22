«ЮГРА КВИЗ» – теперь и для старшего поколения!

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«ЮГРА КВИЗ» – теперь и для старшего поколения!

27 ноября в 18:00 в библиоруме "Буква" (ул. Краснопартизанская, 2, 3 этаж) состоится специальная игра краеведческой викторины "ЮГРА КВИЗ" для старшего поколения.

Участников ждут интересные вопросы, связанные с историей и современностью нашего края: про городские улицы и природу, про культуру и традиции, про жителей и гостей округа.

Соберите команду от 2 до 4 человек, придумайте название и зарегистрируйтесь до 25 ноября по тел. +79825085066. Если вам не удастся самостоятельно собрать команду, звоните, мы вам поможем. Участие - бесплатное, строго по предварительной записи.

Напоминаем, что вход в библиотеку и участие в мероприятиях лиц старше 18 лет осуществляется строго по предъявлению документа, удостоверяющего личность и действующего персонального QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVIDIEN-19 или факт перенесения в течение последних 6 месяцев указанного заболевания, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Проект реализуется МБУ "Городская централизованная библиотечная система" при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

#библиотека_хм #родныегорода #юграквиз

Елена Капитонова

Пнд, 22/11/2021 - 16:17

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