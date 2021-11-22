Межрегиональный антинаркотический форум в Югре

  • Русский
Межрегиональный антинаркотический форум в Югре

18-19 ноября в Ханты-Мансийске в онлайн-формате состоялся Межрегиональный антинаркотический форум, в котором приняли участие 1 200 представителей общественных организаций и профильных департаментов из 52 регионов Российской Федерации. Мероприятие организовала Антинаркотическая комиссия Югры. По их данным, за 10 лет в регионе в четыре раза сократилось количество людей с наркозависимостью, с 8 000 до 2 000 человек.  Наркологическая служба Югры – одна из лучших в стране.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов отметил:

– Округ готов делиться опытом с коллегами из других субъектов Российской Федерации. Наиболее важным в данных условиях является профилактическая работа с молодежью, но не стоит исключать и другие категории населения. Так, Стратегией государственной антинаркотической политики до 2030 года поставлена задача по формированию антинаркотического мировоззрения у россиян всех возрастов и категорий.

На форуме работали четыре секции по наиболее актуальным вопросам антинаркотической повестки: «Организация реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года в субъектах РФ», «Оказание наркологической медицинской помощи населению», «Антинаркотическая социальная реклама и противодействие пропаганде наркотиков в информационном пространстве», «Практика антинаркотической деятельности социально ориентированных общественных организаций и объединений граждан».

В Югре создана система грантовой поддержки НКО, реализующих антинаркотические проекты. Активно работают киберволонтёры, выявляющие преступные интернет-ресурсы по распространению наркотиков.

Пётр Молданов

 

Пнд, 22/11/2021 - 16:33

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.