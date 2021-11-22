Межрегиональный антинаркотический форум в Югре

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18-19 ноября в Ханты-Мансийске в онлайн-формате состоялся Межрегиональный антинаркотический форум, в котором приняли участие 1 200 представителей общественных организаций и профильных департаментов из 52 регионов Российской Федерации. Мероприятие организовала Антинаркотическая комиссия Югры. По их данным, за 10 лет в регионе в четыре раза сократилось количество людей с наркозависимостью, с 8 000 до 2 000 человек. Наркологическая служба Югры – одна из лучших в стране.
Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов отметил:
– Округ готов делиться опытом с коллегами из других субъектов Российской Федерации. Наиболее важным в данных условиях является профилактическая работа с молодежью, но не стоит исключать и другие категории населения. Так, Стратегией государственной антинаркотической политики до 2030 года поставлена задача по формированию антинаркотического мировоззрения у россиян всех возрастов и категорий.
На форуме работали четыре секции по наиболее актуальным вопросам антинаркотической повестки: «Организация реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года в субъектах РФ», «Оказание наркологической медицинской помощи населению», «Антинаркотическая социальная реклама и противодействие пропаганде наркотиков в информационном пространстве», «Практика антинаркотической деятельности социально ориентированных общественных организаций и объединений граждан».
В Югре создана система грантовой поддержки НКО, реализующих антинаркотические проекты. Активно работают киберволонтёры, выявляющие преступные интернет-ресурсы по распространению наркотиков.
Пётр Молданов