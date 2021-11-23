Алексей Забозлаев: Югра понимает важность вопросов климатической повестки и необходимость внедрения экологически чистых промышленных технологических решений

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Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев, руководители Департамента недропользования природных ресурсов автономного округа приняли участие в онлайн-заседании руководящего комитета Глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа Всемирного банка (GGFR).
Главной темой повестки заседания стала глобальная приверженность к сокращению сжигания попутного газа, обсуждение инициативы «Нулевое плановое сжигание газа на факелах».
В рамках мероприятия заместитель главы Югры Алексей Забозлаев представил опыт автономного округа по повышению уровня использования попутного нефтяного газа и развитию проектов, нацеленных на достижение углеродной нейтральности.
По его словам, в Югре за последние пять лет ежегодный объем сжигания газа снизился почти на 1 млрд куб. м.
В автономном округе 95,5% попутного нефтяного газа используется рационально, что соответствует принятым в России экологическим стандартам.
Заместитель Губернатора Югры обратил внимание членов Глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа, что для Югры – ключевого нефтедобывающего региона России, важен поиск ответов на вопросы мировой климатической повестки.
«Югра, формируя определенную нагрузку на окружающую среду, заинтересована в масштабном внедрении экологически чистых промышленных технологических решений, поиске новых проектов управления выбросами парниковых газов», – отметил Алексей Забозлаев.
Сегодня в регионе ведется работа по созданию международного центра оценки и верификации углеродных единиц, который будет аккумулировать накопленные компетенции региона в этом направлении. Среди задач – мониторинг потоков углерода, анализ этих данных и формирование перечня технологий для коммерциализации углеродного следа.
Среди приоритетных направлений достижения углеродной нейтральности для Югры Алексей забозлаев отметил развитие технологий улавливания, транспортировки, хранения и утилизации углерода.
Компании, работающие в автономном округе, уже прорабатывают и реализуют проекты, направленные на изучение возможности улавливания СО2 и дальнейшей закачки в пласт для хранения или повышения нефтеотдачи, а также ведут работы по повышению потенциала естественных поглотителей парниковых газов.
Отметим, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра участвует в Глобальном партнёрстве по уменьшению факельного сжигания газа Всемирного банка (GGFR) с 2005 года. За это время уровень рационального использования попутного нефтяного газа в регионе вырос с 82 до 95,5%.
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