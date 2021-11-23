Конференция «Волонтёры культуры. Итоги и перспективы» завершила свою работу

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В 2021 году Окружной Дом народного творчества провел цикл мероприятий в рамках программы «Волонтеры культуры» регионального проекта «Творческие люди»:
- Окружной обучающий семинар для волонтеров;
- Марафон культуры народов Югры «Живая традиция»;
- Конференция «Волонтеры культуры: итоги и перспективы».
Окружной обучающий семинар для волонтеров проходил 16-17 апреля 2021 года в Окружном Доме народного творчества в рамках Методических дней для руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа Югры.
Участники семинара изучили инновационные методы и подходы проведения мероприятий в области традиционной культуры и формировании новых перспективных форм занятости населения автономного округа, а также вошли в команду проекта «Марафон культуры народов Югры «Живая традиция», который проходил с мая по ноябрь 2021 года на территории муниципальных образований автономного округа.
Марафон культуры народов Югры «Живая традиция» поддержал интересные проекты, направленные на комплексное погружение в традиционную культуру любого народа Югры. Направлениями Марафона стали:
- разработка интерактивной программы (проекта);
- организация зрительской аудитории;
- информационная поддержка проекта и др.
К участию в конференции «Волонтеры культуры: итоги и перспективы», проходившей с 18 по 19 ноября 2021 года в городе Ханты-Мансийске были приглашены активные участники проекта для подведения итогов и презентации лучших волонтерских практик проекта.
В Конференции приняли участие 148 ведущих волонтеров культуры Югры, реализовавшие в 2021 году проекты в области добровольчества.
Участники в течении двух дней посетили мастер-классы, деловые игры и образовательные блоки от ведущих специалистов социального проектирования страны.
В финале Конференции прошло награждение участников и кураторов марафона культуры народов Югры «Живая традиция», где директор Окружного Дома народного творчества – Елена Исламуратова, вручила памятные подарки, изготовленные мастерами и работниками нашего учреждения.
Окружной Дом народного творчества благодарит всех участников Конференции за проделанную работу в рамках программы «Волонтеры культуры» регионального проекта «Творческие люди»!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»