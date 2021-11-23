Конференция «Волонтёры культуры. Итоги и перспективы» завершила свою работу

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Конференция «Волонтёры культуры. Итоги и перспективы» завершила свою работу

В 2021 году Окружной Дом народного творчества провел цикл мероприятий в рамках программы «Волонтеры культуры» регионального проекта «Творческие люди»:

- Окружной обучающий семинар для волонтеров;

- Марафон культуры народов Югры «Живая традиция»;

- Конференция «Волонтеры культуры: итоги и перспективы».

Окружной обучающий семинар для волонтеров проходил 16-17 апреля 2021 года в Окружном Доме народного творчества в рамках Методических дней для руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа Югры.

Участники семинара изучили инновационные методы и подходы проведения мероприятий в области традиционной культуры и формировании новых перспективных форм занятости населения автономного округа, а также вошли в команду проекта «Марафон культуры народов Югры «Живая традиция», который проходил с мая по ноябрь 2021 года на территории муниципальных образований автономного округа.

Марафон культуры народов Югры «Живая традиция» поддержал интересные проекты, направленные на комплексное погружение в традиционную культуру любого народа Югры. Направлениями Марафона стали:

- разработка интерактивной программы (проекта);

- организация зрительской аудитории;

- информационная поддержка проекта и др.

К участию в конференции «Волонтеры культуры: итоги и перспективы», проходившей с 18 по 19 ноября 2021 года в городе Ханты-Мансийске были приглашены активные участники проекта для подведения итогов и презентации лучших волонтерских практик проекта.

В Конференции приняли участие 148 ведущих волонтеров культуры Югры, реализовавшие в 2021 году проекты в области добровольчества.

Участники в течении двух дней посетили мастер-классы, деловые игры и образовательные блоки от ведущих специалистов социального проектирования страны.

В финале Конференции прошло награждение участников и кураторов марафона культуры народов Югры «Живая традиция», где директор Окружного Дома народного творчества – Елена Исламуратова, вручила памятные подарки, изготовленные мастерами и работниками нашего учреждения.

Окружной Дом народного творчества благодарит всех участников Конференции за проделанную работу в рамках программы «Волонтеры культуры» регионального проекта «Творческие люди»!

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 23/11/2021 - 11:28

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