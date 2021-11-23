Губернатор Югры выступит с ежегодным обращением к югорчанам

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Ежегодное обращение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой состоится 25 ноября.
Выступление главы региона, которое состоится на заседании думы автономного округа, предусматривает отчет о результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 год, инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам, где будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2022 год.
Прямая трансляция обращения будет вестись в аккаунтах губернатора округа в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», в официальных группах региона «Югра» и в группах муниципальных образований во «ВКонтакте», в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», телеканалов «Мегаполис», «Самотлор», «Первый Нижневартовский», «Наши города», а также в интернет-СМИ – на порталах «Югра Ньюс», «Югра-ТВ», «Открытый регион», «СТВ».
Начало прямого эфира – в 10.00.
По информации info@admhmao.ru