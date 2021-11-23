«Введение дополнительных мер безопасности в 4 МО региона (Нефтеюганск, Кондинский район, Нягань, Урай)

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Решение о введении дополнительных мер, направленных на сохранение безопасности и здоровья в период пандемии COVID-19, в Нефтеюганске, Кондинском районе, Нягани, Урае принято региональным оперативным штабом на основании предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в данных муниципальных образованиях.
По данным Регионального управления Роспотребнадзора по Югре, в указанных муниципалитетах, на протяжении нескольких недель фиксируются высокие параметры заболеваемости, превышающие среднеокружные показатели. На 45 неделе наибольшее превышение среднеокружного показателя по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – более, чем в 1,5 раза – отмечено в Кондинском районе (217,6 на 100 тыс.), г. Урае (215,3 на 100 тыс.), г. Нягани (171,4 на 100 тыс.). Обращают на себя внимание проявления эпидемического процесса, указывающие на усиление бытовой передачи инфекции: рост доли детей в возрасте 1-6 лет до 5,4%, рост доли заражений в семье до 21,9% от общей структуры заболеваемости по месту инфицирования.
В связи с этим был разработан комплекс неотложных мер по отдельным муниципальным образованиям с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, который закреплен решением Оперативного штаба.
Напомним, что ранее, в июне 2021 года, ограничительные меры с необходимостью соблюдения режима самоизоляции уже вводились в отдельных муниципалитетах региона – в городах Югорске и Советском, благодаря чему удалось достичь положительной динамики и рост заболеваемости был остановлен.
Соблюдение режима самоизоляции обеспечивают администрации муниципальных образований и представители надзорных органов. При этом в региональном оперативном штабе подчеркивают: все предприятия в указанных муниципальных образованиях функционируют, люди могут перемещаться к местам работы, для обращения за медицинской помощью, в аптечные организации, объекты розничной торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, для прогулок в местах отдыха населения (парках, скверах и др.) при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м и тд (полный перечень указан в самом документе).
Принятые меры направлены прежде всего на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и сохранение здоровья и безопасность жителей Югры.
Региональный оперативный штаб Югры