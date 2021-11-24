Эксперты из регионов России обсудят роль сценического обряда в сохранении народной культуры

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Эксперты из регионов России обсудят роль сценического обряда в сохранении народной культуры

26 ноября в селе Мишкино Республики Башкортостан состоится онлайн-конференция на тему "Сценический обряд как важнейшая составляющая сохранения национальной культуры финно-угорских народов".

Спикером конференции приглашена Ольга Александрова, участница и режиссёр-постановщик спектаклей, национальных праздников и фольклорно-музыкальных проектов в России и за рубежом. Она выступит с содержательным докладом "Сценическое воплощение обряда в финно-угорской зрелищной культуре".

Своим опытом сохранения народных традиций поделятся представители фольклорного ансамбля "Мурсескем" Куженерского района Республики Марий Эл и творческих коллективов Республики Башкортостан: мордовского фольклорно-этнографического ансамбля "Вастома", фольклорного ансамбля "Ший памаш" и удмуртского народного фольклорного ансамбля "Учы ныл".

Активное участие специалистов и экспертов, занимающихся изучением и популяризацией финно-угорских культур и родных языков, даст возможность поднять актуальные вопросы и рассмотреть варианты их развития.

Начало конференции – в 9:00. Подключиться к конференции можно через Zoom

https://zoom.us/j/97243222538?pwd=aFpsTGZub0ZvK0libEc4UzR5dG9lZz09. 

Идентификатор конференции: 972 4322 2538. Код доступа: 686816.

Организаторы научно-практической конференции – Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Администрация Мишкинского района Республики Башкортостан.

 

Партнёр – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".

Информационный центр "Финноугория"

Ср, 24/11/2021 - 13:23

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