Эксперты из регионов России обсудят роль сценического обряда в сохранении народной культуры

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26 ноября в селе Мишкино Республики Башкортостан состоится онлайн-конференция на тему "Сценический обряд как важнейшая составляющая сохранения национальной культуры финно-угорских народов".
Спикером конференции приглашена Ольга Александрова, участница и режиссёр-постановщик спектаклей, национальных праздников и фольклорно-музыкальных проектов в России и за рубежом. Она выступит с содержательным докладом "Сценическое воплощение обряда в финно-угорской зрелищной культуре".
Своим опытом сохранения народных традиций поделятся представители фольклорного ансамбля "Мурсескем" Куженерского района Республики Марий Эл и творческих коллективов Республики Башкортостан: мордовского фольклорно-этнографического ансамбля "Вастома", фольклорного ансамбля "Ший памаш" и удмуртского народного фольклорного ансамбля "Учы ныл".
Активное участие специалистов и экспертов, занимающихся изучением и популяризацией финно-угорских культур и родных языков, даст возможность поднять актуальные вопросы и рассмотреть варианты их развития.
Начало конференции – в 9:00. Подключиться к конференции можно через Zoom
https://zoom.us/j/97243222538?pwd=aFpsTGZub0ZvK0libEc4UzR5dG9lZz09.
Идентификатор конференции: 972 4322 2538. Код доступа: 686816.
Организаторы научно-практической конференции – Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Администрация Мишкинского района Республики Башкортостан.
Партнёр – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Информационный центр "Финноугория"