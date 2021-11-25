Югорчане могут рассказать о своих мамах в ходе всероссийского флешмоба

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Югорчане могут рассказать о своих мамах в ходе всероссийского флешмоба

Фонд Андрея Первозванного приглашает югорчан принять участие во всероссийском семейном флешмобе, приуроченном ко Дню матери (28 ноября).
Как сообщили организаторы акции, флешмоб проходит с 24 по 28 ноября в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте».
Его участники могут опубликовать любимую фотографию с мамой, слова благодарности и рассказ о ней, о значении для них ее любви и заботы.
Генератором случайных чисел будут определены по 3 участника в «Instagram» и «ВКонтакте», которые получат ценные призы.
Отметим, что к проекту подключилась заслуженная артистка Российской Федерации, председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик общественной палаты России Диана Гурцкая.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo в «Instagram» и на странице фонда Андрея Первозванного в ВК: https://vk.com/fap_fund.

По информации info@admhmao.ru 

Чт, 25/11/2021 - 09:25

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