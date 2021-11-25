Предпринимателей Югры приглашают пройти анкетирование

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Предпринимателей Югры приглашают пройти анкетирование

Департамент экономического развития Югры совместно с Фондом развития Югры приглашает предпринимателей пройти анкетирование по вопросам, связанным с реализацией процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов автономного округа.
Анкетирование проводится на Инвестиционном портале автономного округа (http://investugra.ru/).
Также принять участие в анкетировании могут организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества, иных лиц, проявляющих активную позицию в процессе нормотворчества в сфере регулирования хозяйственной деятельности, относящейся к компетенции Департамента общественных и внешних связей Югры.
Цель анкетирования – оценка качества регионального законодательства, механизма защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.
Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использованы только в обобщенном виде.

По информации info@admhmao.ru

Чт, 25/11/2021 - 09:36

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