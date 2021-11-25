В Ханты-Мансийске состоится Кубок России по биатлону

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Очередной брифинг в региональном информационном центре «Югра» прошёл 23 ноября и был посвящён Кубку России по биатлону, который пройдёт в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске с 23 ноября по 6 декабря 2021 года. Основными участниками брифинга стали: вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко и неоднократный чемпион и призёр Чемпионата России по биатлону Семён Сучилов.
Кубок по биатлону будет проходить в два этапа, первый состоится 23-29 ноября, затем стартует второй этап, который завершится 2 декабря. По предварительным данным, предполагается 120 участников из 20 регионов России.
Валерий Радченко рассказал, что подготовка к таким масштабным соревнованиям начинается заранее, ещё в прошлом году было заготовлено 18 кубов снега, а трасса была готова уже 10 ноября. В этом году была сооружена дополнительная дистанция около 800 метров, т.е. трасса немного видоизменилось. По словам В. Радченко, трасса готова полностью, но оценивать её качество будут уже спортсмены.
Вадим Мелихов сообщил, что с трассой они уже познакомились, первое впечатление благоприятное, однако в этом году во втором этапе состоится большой масс-старт, что предполагает дополнительные требования к трассе. Биатлонист Семён Сучилов рассказал журналистам, что ему уже удалось пробежать по трассе, и он испытал на себе большой подъём в 800 метров. На вопрос ведущего брифинга Евгения Оглоблина, помогают ли родные стены, Семён ответил: «Да, безусловно».
Далее гости студии РИЦ «Югра» сообщили, что параллельно с Кубком России по биатлону идут и другие соревнования Кубок мира по биатлону, Кубок IBU по биатлону, поэтому есть возможность сравнивать подготовку спортсменов и трассы. По словам вице-президента Союза биатлонистов России Вадима Мелихова, первые старты всегда преподносят сюрпризы, открывают новые имена. Интересными предполагаются индивидуальные гонки спортсменов, спринты, но самое примечательное – это большой масс-старт и суперспринт. Биатлонист Семён Сучилов добавил: «Действительно, это очень интересно, бежит не 30 человек, а 60, и претендентов намного больше, суперспринт ещё интереснее, здесь нужно думать».
Далее были заданы вопросы: можно ли болельщикам быть на трибунах, будут ли трансляции? Да, зрителям разрешается быть на трибунах, вход бесплатный, однако должны быть соблюдены все меры безопасности, особенно это касается тех, кто находится в зоне старта, финиша и в технических помещениях, поэтому сделать фотографии и получить автографы у биатлонистов будет невозможно. Пересечение потока зрителей и спортсменов исключены. Ввиду того, что параллельно будут идти и другие соревнования, на федеральных каналах трансляции Кубка России по биатлону не будет, посмотреть можно будет только в интернете.
Пётр Молданов