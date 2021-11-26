Югра примет финал всероссийского конкурса «Студент года. Медики»

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Финал первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики» пойдет в Ханты-Мансийске 26-30 ноября.
Его участниками станут 100 студентов из 40 регионов России. В их числе 13 студентов – медиков высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа: Валерия Шестакова, Абиб Аджатаев, Арсен Арслангереев, Ангелина Вишневская, Дамир Жимспаев, Валерия Забияка, Владислав Зинченко, Владислав Казанцев, Мадина Калимуллина, Юлия Махоткина, Морис Симонян, Дарья Тетеря, Дарья Шептухина. Все они – победители и финалисты заочных этапов конкурса.
Участники финального этапа примут участие в деловых играх, конкурсных испытаниях «Проектная лаборатория», «Ситуационная задача», «Деловая игра», и других, смогут обменяться опытом, знаниями, получить консультации экспертов.
Напомним, «Студент года. Медики» – это уникальный конкурсный образовательный проект, направленный на выявление, поддержку и продвижение обучающихся по программам высшего медицинского образования России.