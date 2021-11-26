Югра примет финал всероссийского конкурса «Студент года. Медики»

  • Русский
Югра примет финал всероссийского конкурса «Студент года. Медики»
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета

Финал первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики» пойдет в Ханты-Мансийске 26-30 ноября.

Его участниками станут 100 студентов из 40 регионов России. В их числе 13 студентов – медиков высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа: Валерия Шестакова, Абиб Аджатаев, Арсен Арслангереев, Ангелина Вишневская, Дамир Жимспаев, Валерия Забияка, Владислав Зинченко, Владислав Казанцев, Мадина Калимуллина, Юлия Махоткина, Морис Симонян, Дарья Тетеря, Дарья Шептухина. Все они – победители и финалисты заочных этапов конкурса.

Участники финального этапа примут участие в деловых играх, конкурсных испытаниях «Проектная лаборатория», «Ситуационная задача», «Деловая игра», и других, смогут обменяться опытом, знаниями, получить консультации экспертов.

Напомним, «Студент года. Медики» – это уникальный конкурсный образовательный проект, направленный на выявление, поддержку и продвижение обучающихся по программам высшего медицинского образования России.
 

Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Пт, 26/11/2021 - 10:24

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.