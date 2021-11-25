Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к югорчанам

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось 25 ноября на заседании окружной Думы. В своём инвестиционном послании и обращении к жителям, представителям общественности региона и депутатам глава региона рассказала о результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 год и обозначила приоритетные направления развития Югры на 2022 год.
По словам Натальи Комаровой, главными задачами 2021 года, Года знаний в Югре, стали обеспечение безопасной жизни в условиях пандемии, развитие человеческого капитала в соответствии с запросами югорчан.
– Автономный округ занимает 6 место среди субъектов РФ – лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. Вместе с этим пандемия отрицательно сказалась на показателе общей смертности. За 8 месяцев 2021 года он увеличился на 16%. Смертность в группах риска выросла на 20-22%, – сообщила Наталья Комарова.
В 2021 году введен в эксплуатацию Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства. Завершено строительство 2-ой очереди Центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске, состоящей из 80-коечного фонда инфекционного корпуса, блоков «В» и «Г». На площадях последнего временно развернуты до 300 ковидных коек. До конца текущего года в соответствии с государственным контрактом должно завершиться строительство участковой больницы в Горноправдинске. Приобретено помещение для Нижневартовской городской детской поликлиники № 1. Выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания Березовской районной больницы.
В текущем году приобретены 157 единиц медицинского оборудования, в том числе 6 компьютерных томографов; 53 автомобиля для амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения.
С использованием интернет-регистратуры, терминалов самозаписи, Единого портала государственных услуг, мобильного приложения «Электронный кабинет пациента» и Контакт-центра Департамента здравоохранения автономного округа на прием к врачу за 9 месяцев 2021 года граждане записались более 1 млн раз. В Югре к Государственной региональной медицинской системе «Удаленное консультирование» подключены 88 удаленных медицинских пунктов, задействованы более 2 500 врачей. За 9 месяцев 2021 года проведены почти 11 тысяч телемедицинских консультаций, из которых более 2 тысяч экстренных.
– Уважаемые земляки! Более 4,5 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с COVID-19. Они не спят ночами, наблюдают каждого пациента в ковидном госпитале, работают на вызовах, приемах до последнего пациента. В условиях пандемии система здравоохранения работает с колоссальной перегрузкой. Есть факты сбоя в работе регистратур, оказании помощи без задержки. Прошу извинения за то, что не всегда справляемся, – сказала Наталья Комарова.
Кроме этого, губернатор Югры в своем ежегодном послании рассказала, о занятости и социальной поддержке населения, о развитии жилищно-коммунального комплекса и комфортной безопасной среде для жизни, о самореализации и развитии талантов, о поддержке гражданских инициатив, о развитие нефтегазовой отрасли и охране окружающей среды.
Людмила Теткина