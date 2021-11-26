В 2021 году Югра сохранила позиции в десятке лидеров субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения

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В рейтинге по уровню зарплат среди регионов Югра занимает 7-е место, по средней заработной плате – 8 место. Такие данные озвучила Наталья Комарова в своем ежегодном обращении к югорчанам.
– В 2021 году автономный округ сохранил позиции в десятке лидеров субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения (7-е место), оплате труда работников (по средней заработной плате – 8 место). Самую низкую заработную плату 28 142,4 рубля в Югре в 2021 году получают 5,8 % от общей численности работающих югорчан – это 736 197 человек. Заработную плату от 30 до 55 тысяч рублей – 29,6 % работающих; от 55 до 75 тысяч рублей – 20,8 %; от 75 до 100 тысяч рублей – 18,4 %; от 100 до 200 тысяч рублей – 22,2 % , – сообщила Наталья Комарова.
Напомним, ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось 25 ноября на заседании окружной Думы. В своём инвестиционном послании и обращении к жителям, представителям общественности региона и депутатам глава региона рассказала о результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 год и обозначила приоритетные направления развития Югры на 2022 год.
Людмила Теткина