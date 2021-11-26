2022 год в Югре объявлен Годом Здоровьесбережения

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Губернатор Югры Наталья Комарова 2022 год объявила Годом Здоровьесбережения. Об этом глава региона сообщила 25 ноября в ходе представления отчёта о работе регионального правительства за 2021 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной Думы.
– Предлагаю объявить 2022 год – Годом Здоровьесбережения в Югре. Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре, лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья.
При подготовке Академической истории Югры учёные Института российской истории РАН значительно расширили представление о том, как хозяйственное освоение Сибири осуществлялось в Югре. Произошло это задолго до похода Ермака.
В своем романе «В поисках Первоземли» Еремей Данилович Айпин отметил: «Первоземля – это земля справедливой жизни, там все люди равны, там все люди справедливы. Эта земля вдохнёт в тебя жизненную силу, укрепит твой дух и твое тело. И эта сила проведёт тебя по счастливым тропам, обходя за два-три дерева все опасности и беды, невзгоды и неудачи».
Мы умеем жить в гармонии с природой, находить общий язык на нашей многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития Югры. Под покровительством югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания.
Югра для каждого, Югра для всех, – сказала Наталья Комарова
Людмила Теткина