В Югре будут выращены тысячи мальков сибирского осетра для воспроизводства рыб ценных пород

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Сотрудники Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры приняли участие в работе комиссии по осуществлению государственного контроля за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
16 ноября 2021 года комиссией осуществлена осенняя бонитировка ремонтно-маточного стада осетровых видов, содержащихся на производственных мощностях АО «Югорский рыбоводный завод», предназначенного для искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.
Комиссией произведен контрольный пересчет сибирского осетра, который составил 204 особи средней массой от 12 до 17 кг.
Из полученных икринок будут выращены тысячи мальков сибирского осетра для воспроизводства рыб ценных пород.
prirodnadzor.admhmao.ru