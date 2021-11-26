Депутаты окружной Думы внесли изменения в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов

- Русский
Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2021 год увеличиваются на 17 млрд рублей и составят около 250 млрд. Расходы вырастут на 4,4 млрд и составят почти 287 млрд. Об этом речь шла на третьем заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, которое прошло 25 ноября в Ханты-Мансийске.
Как отметил председатель Думы Борис Хохряков, наибольшее увеличение бюджета отмечается по государственным программам «Развитие жилищной сферы» – на приобретение жилья в муниципальных образованиях, «Современное здравоохранение» – на приобретение лекарственных препаратов и на оказание госуслуг. А также по программам «Современная транспортная система» – на повышение качества услуг с использованием водного и воздушного транспорта, «Развитие физической культуры и спорта» – на выплату грантов некоммерческим организациям, осуществляющим развитие игровых видов спорта в автономном округе.
Также на заседании был принят бюджет Югры на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы на 2022 год составили 250 млрд, расходы – 280 млрд. Б. Хохряков отметил: «У нас традиционно бюджет социально ориентированный, 70 % – это расходы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, на демографическую ситуацию и так далее. Можно назвать этот бюджет семейным бюджетом, потому что в пределах 41 % от общего количества средств выделяется на поддержание семьи, на то, чтобы больше мест для детей было в дошкольных учреждениях, школах. Чтобы создавались новые места в поликлиниках, в больницах для детей».
На заседании окружной Думы депутаты обсудили и приняли проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предусматривает посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и ресторанов с предъявлением QR-кода о прививке или подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Спикер окружной думы прокомментировал принятие этого документа: «Эпидемиологическая ситуация в стране в достаточной степени критичная. Речь идет о местах общего пользования. Не идет речи о транспорте, о самолетах. Это касается торговых центров, ресторанов, мест массового скопления людей. Предлагается, чтобы у регионов было право самим устанавливать, куда можно ходить без документации, куда нельзя. У нас в автономном округе это уже действует. На сегодняшний день это действует практически во всех регионах РФ. Законопроект предлагает это узаконить. Мера это временная. В проекте закона установлен срок до 1 июня будущего года».
Также был принят проект закона о переселении граждан из аварийного жилья. Борис Хохряков прокомментировал его: «В этом году мы уже из аварийного жилья переселили без малого 8 тысяч семей. А если перевести в квадратные метры, то это 110 тысяч квадратных метров жилья. У нас практически исчезли с лица земли балки. И сейчас планомерно ведется работа по сносу аварийного и ветхого жилья. Есть ряд муниципалитетов, где аварийного жилья уже нет».
В целях совершенствования предоставления мер социальной помощи и в соответствии с изменениями федерального законодательства депутаты внесли изменения в окружной закон, согласно которому исключается заявительный характер предоставления региональной социальной доплаты к пенсии. Спикер окружной Думы Борис Хохряков пояснил: «Предусмотрена возможность беззаявительного назначения ежемесячных социальных пособий на детей-инвалидов, детей, потерявших кормильца, получающих соответственно пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца». Кроме того, теперь единовременное пособие для подготовки детей в школу из многодетной семьи к началу учебного года в размере 6 тысяч рублей устанавливается на каждого ребенка, обучающегося не только в общеобразовательной или профессиональной образовательной организации, но и образовательной организации высшего образования.
Надежда Рагимова