В регионе получателями мер социальной поддержки стали более 348 тысяч югорчан

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В регионе получателями мер социальной поддержки стали более 348 тысяч югорчан

В 2021 году в регионе обеспечено оказание 93 мер социальной поддержки. Их получателями стали более 348 тысяч югорчан. Такие цифры озвучила Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения к югорчанам, которое состоялось 25 ноября на третьем заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Глава региона рассказала, в Югре увеличено количество видов, размеры государственной социальной помощи на основании социального контракта; на поиск работы; прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства. В 2021 году заключены более 12 тысяч социальных контрактов.

Кроме этого, в регионе развивается персонифицированное финансирование социальных услуг. В настоящее время в Югре действует 11 видов сертификатов, в 2020 году их было - 8. В этом году введены сертификаты на оплату услуг по повышению родительских компетенций «Академия родителей» по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приёмных родителей, усыновителей; по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и решившим сохранить беременность.

По словам Натальи Комаровой, в течение 2021 года отмечается позитивная динамика снижения уровня безработицы. Поставленная президентом России задача по восстановлению к IV кварталу 2021 года основных показателей рынка труда допандемийного уровня выполнена.

Уровень регистрируемой безработицы сократился с 3,2 % на ноябрь 2020 года до 0,47 % на ноябрь 2021 года. На одного не занятого трудовой деятельностью гражданина приходится более двух вакансий. По уровню общей безработицы среди субъектов РФ с самым низким уровнем безработицы наш регион – на 3 месте.

Также глава региона рассказала, что в 2022 году в дополнение к традиционному подарку «Расту в Югре» будет введена единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей молодым мамам при рождении первого ребенка. Наталья Комарова поручила Департаменту социального развития автономного округа внести в Правительство автономного округа проект соответствующего решения.

Людмила Теткина

Пт, 26/11/2021 - 14:59

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