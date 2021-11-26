Сегодня поздравления с юбилеем принимает Татьяна Гоголева

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26 ноября 60-летний юбилей отмечает Татьяна Степановна Гоголева – одна из самых ярких лидеров из числа коренных малочисленных народов Югры. Татьяна Степановна – человек с интересной судьбой, человек с сильным характером. К её мнению прислушиваются, с её мнением считаются. Своим трудом и значительным вкладом она вписала себя в истории Югорского края. И наравне с другими легендарными югорчанами формировала и продолжает формировать мощный потенциал нашего региона.
Татьяна Гоголева много сделала для коренных народов Югры. Она стояла у истоков создания ассоциации «Спасение Югры» – одной из первых общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Была её первым президентом. После, работая в окружной Думе, а затем и в Государственной Думе принимала непосредственное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения, в том числе народов ханты, манси и лесных ненцев.
Родилась Татьяна Гоголева 26 ноября 1961 года в деревне Ломбовож Берёзовского района Тюменской области в мансийской многодетной семье. В 1983 году окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена по специальности «Педагогика и методика начального обучения».
Трудовую деятельность начала в школе. С 1983 года по 1987 год работала учителем начальных классов в Саранпаульской средней школе. В 1987-1989 годах была секретарем Берёзовского райкома ВЛКСМ, заведующей отделом учащейся молодежи. В 1989 году – секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета ВЛКСМ. После была избрана президентом ассоциации «Спасение Югры», которую возглавляла с момента создания до 1997 года.
В 1990-1993 годах избиралась депутатом Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа. С 1996 года по 2016 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2016-2021 годы работала депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. С сентября 2021 года – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва.
Татьяна Гоголева посвятила себя сохранению традиций и культуры малых народов. По её инициативе в регионе стали отмечать Международный день родного языка, Международный день коренных народов мира, День родственных финно-угорских народов. Она выступила организатором детского этнического стойбища «Мань Ускве» в 1994 году на территории поселения Саранпауля Берёзовского района.
Уважаемая Татьяна Степановна, коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, семейного благополучия и дальнейших успехов в законотворческой деятельности на благо югорчан!