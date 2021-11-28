Известный хореограф Фаина Иштимирова отмечает юбилей

- Русский
Сегодня, 28 ноября, заслуженный деятель культура автономного округа, известный хореограф, балетмейстер-постановщик театра обско-угорских народов «Солнце», художественный руководитель фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») Фаина Павловна Иштимирова отмечает 60-летний юбилей.
Она является яркой представительницей двух коренных народов Югры – ханты и манси. Всю свою жизнь посвятила сохранению, популяризации танцевальной и песенной культуры обских угров. Сегодня уже и не счесть количество её учеников, которые продолжают дело учителя.
Фаина Павловна – давний друг редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», является нашим внештатным корреспондентом.
Мы от всей души поздравляем её с замечательным юбилеем! Желаем крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, дальнейших успехов в её благородном деле по сохранению культуры народов ханты и манси!