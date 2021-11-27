С 1 по 3 декабря состоится II Форум писателей Югры «Культурный марафон»

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Гостями Форума станут известные писатели: Майя Кучерская, Александр Сегень, Николай Иванов, Еремей Айпин, Валерий Михайловский, Сергей Козлов, издатель Елена Шубина.
А также книжные блогеры: Полина Парс и Ульяна Улилай, которые расскажут, как создавать тексты.
Все вместе мы обсудим современное состояние и перспективы изучения литературы Югры. Узнаем, как работать с издательствами, чтобы твою книгу выпустили в свет, обсудим вопросы создания личного бренда в сети и продвижения чтения и литературы, побываем на Литературном балу и многое другое.
С подробной программой можно познакомиться на сайте Форума:
http://ugralit.okrlib.ru/forum/
Также, если вы хотите посетить форум офлайн, то мы настоятельно рекомендуем пройти регистрацию в качестве участника мероприятия по ссылке: http://ugralit.okrlib.ru/forum/content/registraciya.
Организаторами Форума выступают: Департамент культуры Югры, Государственная библиотека Югры и Библиотечная ассоциация Югры.
Приятным бонусом от организаторов является онлайн-подключение ко всем мероприятиям! Присоединяйтесь и вы!
Форум пройдет на площадках:
- Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева представит презентацию открытия выставки «Геннадий Райшев. Книжная графика: по мотивам финно-угорского эпоса» состоится 1 декабря в 16.00 в рамках программы II Форума писателей Югры «Культурный марафон», секция «Художник и литература».
«Графика нас призывает к тому, чтобы мыслить лаконично…» Г.С. Райшев
Книжная графика – одна из граней творчества заслуженного художника России Г.С. Райшева, автора множества иллюстраций к произведениям мировой классики.
Отдельный раздел выставки составляют книжные издания, иллюстрированные Г.С. Райшевым – своего рода итог многолетней деятельности в данной области. В разные периоды издано более 40 книг с иллюстрациями художника. Среди авторов – Ю. Шесталов, Е. Айпин, М. Волдина, Р. Ругин, А. Омельчук, есть и изданные иллюстрации к классике (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь).
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1, Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева.
- Музей Природы и Человека проводит Фестиваль «Расскажи слону на ушко».
3 декабря в 14:00 в Музее Природы и Человека пройдет исследовательская мастерская для всей семьи «Морская история» по книге Роба Скоттона «Котенок Шмяк».
Участники фестиваля почитают книгу, а потом отправятся изучать мир древнейших моллюсков на основе музейных экспонатов. Чем ракушки отличаются друг от друга? Как появляется жемчужина? Как найти уникальную ракушку? В творческой части гости создадут подвижную иллюстрацию, которая станет отличной основой для игры и сторителлинга дома.
- АУ «Югорский кинопрокат» приглашает посетить площадку II Форума писателей Югры «Литература и кино», в рамках которой пройдут:
1. Творческая встреча с режиссёром Константином Одеговым и писателем Сергеем Козловым – (2 декабря в 18:00 в Музее геологии нефти и газа состоится творческая встреча с известным тюменским режиссером, продюсером, киноактером и сценаристом Константином Одеговым).
Константин Одегов представит гостям социальную драму «Рисунки дождём». Художественный фильм снят по автобиографической повести «Я знаю, что ты есть!», где Одегов выступил сценаристом, продюсером, режиссером и актёром.
Во время мероприятия запланировано прямое включение с Тюменью. На связь с гостями выйдет российский писатель и журналист, член союза писателей России, главный редактор журнала «Югра», депутат Тюменской областной думы член Сергей Козлов.
Режиссёра и писателя связывает несколько творческих проектов. В 2008 году Константин Одегов снял фильм «Наследники» по повести Сергея Козлова «Мальчик без шпаги».
2. Номинант Нобелевской премии Еремей Айпин расскажет об экранизации своего знаменитого произведения 2 декабря, 16:00 г. Ханты-Мансийск, Киноцентр.
Киноцентр Ханты-Мансийска приглашает югорчан на творческую встречу с известным хантыйским писателем Еремеем Айпиным. Мероприятие пройдёт 2 декабря в 16:00 в рамках II Форума писателей Югры.
Еремей Айпин автор более 20 книг о жизни своих земляков. Наибольшую известность получил его исторический роман «Божья матерь в кровавых снегах». Литературное произведение о восстании коренных народов Севера в 30-х годах даже было выдвинуто на соискание Нобелевской премии. В 2009 году по известному роману Айпина был снят художественный фильм «Красный лёд. Сага о хантах». Главные роли в кинокартине исполнили актёры Александр Лымарев, Марина Александрова, Александр Баширов, Дарья Мороз и другие.
На творческой встрече с югорчанами Еремей Данилович расскажет об экранизации его знаменитого произведения, зрители узнают и о новых творческих проектах, с которыми смогут познакомиться совсем скоро.
Государственная библиотека Югры