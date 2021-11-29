В деревне Юильске отметили День матери

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Из деревни Юильска Белоярского района позвонила инспектор поселения Прасковья Константиновна Гарипова. Она рассказала, что 28 ноября в Доме культуры в честь празднования Дня матери был организован небольшой концерт, мастер-класс по изготовлению различных видов традиционных кукол-аканей.
Мероприятие завершилось чаепитием. Сегодня чествовали прабабушек, бабушек, матерей. На сегодня в Юильске старейшей жительницей считается Евдокия Кузьминична Молданова, которая в декабре месяце этого года отметит 87-летие, сейчас она проживет у своих детей в Казыме и Ханты-Мансийске. На вечере вспомнили ещё о двух долгожительницах – это Матрёна Кирилловна Аликова, 1937 года рождения, воспитавшая восьмерых детей и Анна Алексеевна Молданова, 1936 года рождения, мать шестерых детей. К каждому дню рождения администрация Белоярского района присылает им ценные подарки, что очень радует их, а ведь известно, что внимание всегда приятно, особенно людям старшего поколения.
На вечере присутствовали многодетные матери деревни Юильска: Галина Даниловна Молданова, Татьяна Таликовна Сенгепова, Альбина Григорьевна Покачева. Почётные гости вечера рассказали о своей жизни, поделились своей житейской мудростью с молодёжью деревни, дали свои наставления.
В этом году в деревне родилось два ребёнка, которым буквально на днях исполнилось семь месяцев – в семье Родиона Гарипова на свет появился сын Марат, а в семье Андрея Вагатова – дочь Вероника.
Прасковья Константиновна рассказала, что за этот летне-осенний сезон жители поселения собрали и сдали около тонны северных ягод: морошки, брусники, голубики, клюквы, урожайным лето было и на кедровую шишку. Буквально на днях вертолётами был вывезен весь урожай.
По словам инспектора, все жители деревни Юильска привились от новой коронавирусной инфекции. Вовремя завершился завоз основных жизненно важных товаров, продовольствия, ГСМ.
Людмила Гурьева