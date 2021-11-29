Еремей Айпин: «Важно, что государство признает необходимость духовного оздоровления»

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Еремей Айпин: «Важно, что государство признает необходимость духовного оздоровления»
Фото: Дума-ХМАОФото: Дума-ХМАО
Фото: Дума-ХМАО

25 ноября в ходе обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной Думы Губернатор Югры Наталья Комарова процитировала строки из романа Еремея Айпина «В поисках Первоземли»: «Первоземля – это земля справедливой жизни, там все люди равны, там все люди справедливы. Эта земля вдохнет в тебя жизненную силу, укрепит твой дух и твое тело. И эта сила проведет тебя по счастливым тропам, обходя за два-три дерева все опасности и беды, невзгоды и неудачи».

«Важно, что государство признает необходимость духовного оздоровления, ведь роман «В поисках Первоземли» о пробуждении добрых чувств, об укреплении духовных основ жизни человека, о поиске комфортного душевного пространства человека, народа, общества», – прокомментировал заместитель Председателя окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Еремей Айпин.

Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа

По данным советника заместителя Председателя Думы –

председателя Ассамблеи представителей

коренных малочисленных народов Севера

Думы автономного округа Еремея Айпина

 

Фото: Дума-ХМАОФото: Дума-ХМАО
Фото: Дума-ХМАО
Фото: Дума-ХМАОФото: Дума-ХМАО
Фото: Дума-ХМАО
Пнд, 29/11/2021 - 12:55

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