До конца приема заявок на участие в конкурсе «#РастувЮгре» остался 1 день

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До конца приема заявок на участие в конкурсе «#РастувЮгре» остался 1 день

2 тысячи 300 юных югорчан стали участниками четвертого конкурса детских рисунков «#РастувЮгре», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийском автономном округе.

Творческое состязание посвящено Году науки и технологий, знаний. Прием работ продолжится до 1 декабря.

По итогам конкурса будут определены победители в номинациях «Мои первые знания» (2-6 лет), «Мои открытия» (7-9 лет), «Что я знаю о своем здоровье?» (7-12 лет), «Любимый школьный предмет» (10-12 лет), «О Югре» (13-16 лет).

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать собственные творческие работы в открытых аккаунтах в социальной сети «Инстаграм» с указанием хэштегов #РастувЮгре, #ГодЗнанийВЮгре и отметкой аккаунта губернатора Югры. При этом каждый из конкурсантов должен быть подписан на аккаунт главы региона.

«Публикуйте готовые работы в своих открытых инстаграм-аккаунтах с хэштегами #РастувЮгре, #ГодЗнаний. Отмечайте мой профиль в публикациях – рисунками буду делиться в сториз. Итоги будут подведены в день рождения автономного округа. Желаю удачи!», – написала накануне в своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

Втр, 30/11/2021 - 09:23

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