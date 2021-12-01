Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера

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Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера

В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020–2021 годах. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020–2021 годах из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что на детей работника, которым в 2020–2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 19 июня 2020 года №887.

Источник: официальный сайт Правительства России

Ср, 01/12/2021 - 09:20

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