Осенняя призывная кампания в Югре идет в штатном режиме

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Осенняя призывная кампания в Югре идет в штатном режиме

Решение о призыве на военную службу в ходе осенней призывной кампании принято в отношении более чем 1,5 тысячи югорчан. Об этом стало известно в ходе совещания военного комиссариата с муниципальными образованиями региона.

В ходе совещания военный комиссар Югры Денис Буров доложил, что призывными комиссиями муниципальных образований по состоянию на 29 ноября принято решение о призыве и предоставлении отсрочек, а также об освобождении от призыва в отношении свыше 5 тысяч человек. Из них освобождены от прохождения военной службы около 1,2 граждан, отсрочка предоставлена более чем 2 тысячам югорчан, на дополнительное медобследование направлены около 800 человек.

В Вооруженные силы отправлены свыше 1 тысячи человек. Все они обеспечены именными банковскими картами, жетонами, персональными электронными картами военнослужащего. Факты срывов комплектования и отправки команд не зафиксировано.

Основные усилия при организации и проведении призыва сосредоточены на недопущении заноса новой коронавирусной инфекции, сезонных заболеваний. Для этого военные комиссариаты, призывные комиссии в полном объеме обеспечены всем необходимым.

Отметим, что новобранцы, направленные в войска, успешно проходят адаптацию, после чего приступает к выполнению учебно-боевых задач.

источник: admhmao.ru

Ср, 01/12/2021 - 11:07

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