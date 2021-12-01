Осенняя призывная кампания в Югре идет в штатном режиме

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Решение о призыве на военную службу в ходе осенней призывной кампании принято в отношении более чем 1,5 тысячи югорчан. Об этом стало известно в ходе совещания военного комиссариата с муниципальными образованиями региона.
В ходе совещания военный комиссар Югры Денис Буров доложил, что призывными комиссиями муниципальных образований по состоянию на 29 ноября принято решение о призыве и предоставлении отсрочек, а также об освобождении от призыва в отношении свыше 5 тысяч человек. Из них освобождены от прохождения военной службы около 1,2 граждан, отсрочка предоставлена более чем 2 тысячам югорчан, на дополнительное медобследование направлены около 800 человек.
В Вооруженные силы отправлены свыше 1 тысячи человек. Все они обеспечены именными банковскими картами, жетонами, персональными электронными картами военнослужащего. Факты срывов комплектования и отправки команд не зафиксировано.
Основные усилия при организации и проведении призыва сосредоточены на недопущении заноса новой коронавирусной инфекции, сезонных заболеваний. Для этого военные комиссариаты, призывные комиссии в полном объеме обеспечены всем необходимым.
Отметим, что новобранцы, направленные в войска, успешно проходят адаптацию, после чего приступает к выполнению учебно-боевых задач.
источник: admhmao.ru