Стартует месячник профилактики хронических болезней нижних дыхательных путей

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Стартует месячник профилактики хронических болезней нижних дыхательных путей

К хроническим болезням нижних дыхательных путей относятся астма, бронхиты, обструктивная болезнь легких и другие заболевания, серьезно влияющие на качество жизни человека. Для того, чтобы избежать этих недугов, нужно держать свой организм в тонусе и всячески укреплять общий и местный иммунитет. Особенно в период всемирной пандемии коронавируса.

Профилактика заболеваний органов дыхания заключается в минимизации воздействия на организм факторов, повышающих риск развития болезней, таких как: курение, загрязнение воздуха, воздействие аллергенов, пыли, паров кислот, щелочей и др. А еще – избыточного веса и неправильного питания.

Об этом югорчанам будут подробно рассказывать в рамках тематического месячника. Планируются онлайн-лекции, семинары, беседы в ходе приемов у врачей. И, конечно, активная информационная работа в социальных сетях.

https://dzhmao.ru/

Ср, 01/12/2021 - 16:20

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