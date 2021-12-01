Югорский писатель Леонид Бабанин отмечает день рождения

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Сегодня, 1 декабря, югорскому писателю из села Берёзово, члену Союза писателей РФ Леониду Бабанину исполнилось 62 года. С чем мы его и поздравляем. Желаем крепкого сибирского здоровья, долголетия, дальнейших творческих успехов на писательском поприще и в делах, за которые он болеет всей душой, а это – сохранение традиционных промыслов коренных малочисленных народов Югры – рыболовство, охота и оленеводство.
Леонид родился 1 декабря 1959 года в селе Ларьяке Нижневартовского района, юношество прошло в селе Берёзово, где он живёт и сегодня. С малых лет пропадал с отцом на рыбацких станах. Но всё же главной мечтой Леонида было – сесть за штурвал вертолёта и увидеть красоты родного края. Мечта воплотилась в явь – он окончил Рижское лётное училище, стал пилотом. Сегодня и его дочь Полина – дипломированный пилот.
Десять лет прожил в деревне Нумто Белоярского района, узнал жизнь ненцев. Живя среди исконного коренного населения, познал мировоззрение этих народов, почувствовал связь с природой, именно после этого он вернулся в Берёзово. Здесь он стал депутатом районной думы. Все свои силы бросил на благоустройство села Берёзово, на решение проблем березовчан и жителей района, создал информационно-аналитическую газету «Общественная трибуна». Буквально недавно создал мини-цех по производству рыбной продукции, который успешно развивается и набирает обороты. Но всё же его главное призвание – творить и писать. Он и сегодня активно занимается литературным творчеством и работает над новым романом «Над озером Нумто летал кулик, сорока».