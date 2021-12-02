Более 450 юных югорчан участвовали в региональном этапе конкурса #ВместеЯрче

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В Югре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Юные художники, исследователи и писатели из 20 муниципалитетов автономного округа подали на региональный этап более 450 заявок.
Конкурс был организован в трёх номинациях.
В номинации «Конкурс рисунков и плакатов по теме «Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и современные технологии на службе человечества» победителем стала Кирсанова Кира, воспитанница детского сада № 65 «Фестивальный» г. Сургута.
Серебро взяла Сибиберт Анна из детского сада № 7 «Буровичок» г. Сургута.
3 место в конкурсе рисунков завоевал Давыдов Артём, ученик 1 класса Лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича из г. Сургута.
В номинации «Конкурс сочинений на тему «Развитие Арктики: баланс между экологией, национальными интересами и промышленностью» участвовали ученики средних и старших классов.
Победа присуждена ученице 10 класса школы № 7 г. Нефтеюганска Ильясовой Юлии за сочинение «Арктика далеко? Арктика рядом!».
2 место заняла Суркова Анастасия, ученица 11 класса школы № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны г. Нефтеюганска, с сочинением «А что по-настоящему важно?».
На 3 месте оказался ученик 10 класса школы № 9 г. Сургута Павленков Роман.
В номинации «Конкурс творческих и исследовательских проектов» выявлено два победителя.
По тематическому направлению «Умный город» победу одержал Мирзаев Вазир, ученик школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева г. Сургута, с проектом «Автоматический податчик звонков в школе».
В направлении Цифровая трансформация энергетики» 1 место завоевал Асланин Степан, ученик 11 класса школы № 4 г. Пыть-Яха, с проектом «Оценка возможности использования источников низкоуглеродной электроэнергии в Арктике и разработка путей модернизации энергетической инфраструктуры».
Помимо этих работ на федеральный этап направлены заявки, получившие высокий балл. На конкурс рисунков и плакатов отправлены работы Бортниковой Марии из г. Покачи, Мамараимовой Карины и Зубакина Егора из г. Сургута. В конкурсе сочинений участвуют труды Кахоровой Сабрины и Сидоровой Кристины из г. Лангепаса, и Атаевой Муслимат из г. Радужного.
Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 22 декабря в День энергетика.
Организаторами конкурса в Югре выступили Центр по реализации национальных проектов совместно с Депжкк и энергетики Югры.
Информация: depjkke.admhmao.ru