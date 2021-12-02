Врачи рассказали о необычном случае

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Накануне в центр высоких технологий экстренно поступил сургутянин с признаками стенокардии – болью в грудной клетке сжимающего и давящего характера. Обследование подтвердило опасения – у мужчины острый инфаркт миокарда. Случай не рядовой, отмечают специалисты. Пациент оказался слишком молодым. Еще пару дней назад Валерий и не предполагал, что окажется в больнице. В свои 34 года мужчина много работал и проблем со здоровьем не испытывал. Поначалу боли, то и дело возникающие в грудной клетке, мужчине показались безобидными. О том, что это сигналы сердца, сургутянин и не предполагал. Так прошло несколько дней, пока боли не стали мучительными. О том, что причиной недомогания стала ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, Валерий узнал от врачей.
Валерий А., пациент кардиологического отделения №1 из палаты интенсивной терапии: «Я был на работе в момент, когда вызывал скорую помощь. Врачи сделали мне ЭКГ и сразу сказали, что у меня инфаркт – я удивился! Меня привезли в кардиоцентр. Операция прошла успешно, и сейчас я чувствую себя замечательно».
Ишемическая болезнь сердца чаще встречается у людей старшей возрастной группы. «Омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний – тенденция последних 30 лет, но все же исключение из правил. В кардиологическом отделении №1, где сейчас проходит лечение Валерий, много лет ведут свою статистику «молодых инфарктов». Пока цифры стабильные – не более 2-3% случаев из общего числа. По нехитрым подсчетам получается, что 20-24 пациентам моложе 40 лет ежегодно ставят новую отметку в медкарте: «ИБС». Впереди у пациентов – новая жизнь сердца, а у врачей – поиск причин раннего инфаркта.
Алексей Сеитов, заведующий кардиологическим отделением №1, врач-кардиолог: «У пациента один из трех крупных сосудов сердца закрылся на 100%. Мы предполагаем, что размер атеросклеротической бляшки был не критичным, учитывая молодой возраст. Спровоцировать инфаркт мог тяжелый физический труд. Механизм такой: бляшка надорвалась, в этом месте образовался тромб и в результате произошла сосудистая катастрофа. Первые признаки заболевания, вероятно, появились за 2 дня до развития инфаркта – боль была короткой, эпизодической. Постепенно формировавшийся тромб в потоке крови флотировал: закрыл просвет сосуда – появилась боль, открыл – боль прошла. Это состояние называется предынфарктным».
Установление причины столь раннего дебюта заболевания продолжится и после выписки из стационара. Задача врачей – не только научить пациента жить по-новому, но предотвратить риск повторного инфаркта. Между тем, рецепт долгой и полноценной жизни давно известен – забота о здоровье, физическая активность и умеренность в еде.
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