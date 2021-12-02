В Советском районе регулируют численность волков

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На территории г.п. Зеленоборск Советского района участились случаи выхода волка к людям. В целях предотвращения возникшей угрозы жизни и здоровью жителей населенного пункта, Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в начале ноября принял решение провести мероприятие по регулированию численности этих животных – изъятии из среды обитания 7 особей хищника.
Для организации и проведения мероприятий по регулированию численности волка, специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов Югры совместно с государственными инспекторами Советского отдела Природнадзора Югры, инспекторами ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского» создана оперативная группа в состав которой привлечены производственные охотничьи инспектора ООО «Югра Тур», опытные охотники из числа жителей Советского района.
В период с 9 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года оперативной группой организованы и проведены несколько мероприятий по регулированию численности хищника: в целях поиска волчьего логова, мест дневного отдыха волков, обнаружения свежих переходов в течении 10 дней осуществлялось обследование территории, прилегающей к г.п. Зеленоборск. Предприняты 3 попытки загона волков при помощи флажков. Организованы ночные дежурства членов оперативной группы в местах наиболее вероятного появления хищников, произведена установка капканов и петель на волчьих тропах.
Выполненные действия оперативной группы, направленные на ежедневное выслеживание хищника с применением снегоходной техники, ночные дежурства, организованные с 9 ноября 2021 года по настоящее время, повлияли на снижение активности волка в районе г.п. Зеленоборска и обеспечения необходимого уровня безопасности для населения района, как результат – в последние десять дней не было зафиксировано ни одного случая выхода волка в поселок Зеленоборск.
Так как период действия разрешений на регулирование численности волка истек, Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мероприятия по регулированию численности волка продлены до 19 декабря 2021 года.
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