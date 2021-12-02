Неделя всемирного культурного наследия в Шардже

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Неделя всемирного культурного наследия в Шардже

С 19 по 25 ноября 2021 года проходила Неделя всемирного культурного наследия в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты.  Неделя всемирного культурного наследия проводится ежемесячно Институтом наследия Шарджи под патронатом Его Высочества шейха д-ра Султана бен Мухаммада аль-Касими, члена Верховного совета и правителя Шарджи. Ежемесячно к участию в проекте приглашается   новая страна.

Россия стала 37 страной принявшей участие в мероприятиях Недели всемирного культурного наследия в Шардже.

Сотрудники Окружного Дома народного творчества вошли в состав делегации Российской Федерации как представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Выставочные экспонаты Окружного Дома народного творчества представила Светлана Нестерова – фотоработы победителей окружного конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость», «Медвежьи игрища – 1988 г.», выставочная экспозиция традиционного искусства обских угров (одежда, украшения, утварь, детские игрушки), мастер-классы по традиционной культуре обских угров (игра на музыкальных инструментах, традиционные игры и головоломки).

В период работы выставки транслировались видеоролики творческого проекта «Лаборатория игры и игрушки» и «Элементы обряда «Медвежьи игрища».

Мастера учреждения – Вадичупов Анатолий и Рещиков Алексей научили гостей мероприятия правильно держать музыкальные инструменты обско-угорских народов, разгадывать головоломки, играть в традиционные игры и игрушки народов Югры.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 02/12/2021 - 11:24

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