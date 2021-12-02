Только с 18 по 29 декабря вы сможете увидеть новогодний спектакль «Югорка. Новогодняя телепортация»

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В этой веселой и захватывающей истории традиционные герои новогоднего праздника предстанут перед нами с необычной стороны: Дед Мороз пользуется Тик-Током, Снеговик практикует йогу, а богатырь Югорка умеет телепортироваться.
Но нашлись те, кто захотел помешать наступлению Нового года в Югре. Давайте узнаем получится ли у Деда Мороза и Югорки спасти праздник?
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Ссылка на билеты:
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"Театр обско-угорских народов - Солнце"
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