Только с 18 по 29 декабря вы сможете увидеть новогодний спектакль «Югорка. Новогодняя телепортация»

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Только с 18 по 29 декабря вы сможете увидеть новогодний спектакль «Югорка. Новогодняя телепортация»

В этой веселой и захватывающей истории традиционные герои новогоднего праздника предстанут перед нами с необычной стороны: Дед Мороз пользуется Тик-Током, Снеговик практикует йогу, а богатырь Югорка умеет телепортироваться.

Но нашлись те, кто захотел помешать наступлению Нового года в Югре. Давайте узнаем получится ли у Деда Мороза и Югорки спасти праздник?

Приобрести билеты на спектакли #театрсолнце можно по этой ссылке

https://quicktickets.ru/hanty-mansiysk-teatr-solnce?utm_campaign=public_...

БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ!!!

Ссылка на билеты:

https://quicktickets.ru/hanty-mansiysk-teatr-solnce

"Театр обско-угорских народов - Солнце"

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