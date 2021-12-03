В Ханты-Мансийске состоялось торжественное награждение военнослужащих и сотрудников Росгвардии

  • Русский
В Ханты-Мансийске состоялось торжественное награждение военнослужащих и сотрудников Росгвардии

В преддверии празднования 91-ой годовщины образования Югры в административном здании территориального органа Росгвардии состоялась торжественная церемония награждения личного состава ведомства юбилейными медалями «5 лет Управлению Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

Заслуженные награды в честь образования правоохранительной структуры из рук начальника территориального органа полковника полиции Евгения  Симакова получили порядка 100 отличившихся военнослужащих и сотрудников. Среди них и представители коренных малочисленных народов Севера: заместитель начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», полковник полиции Игорь Копьев и ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, сержант Артём Енов.

Более четверти века полковник полиции Игорь Копьев отдал службе Родине, принимал участие в охране общественного порядка при проведении Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также других общественно-значимых массовых мероприятий. Его заслуги отмечены медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» I, II и III степеней.

Для сержанта Артёма Енова – это первая медаль. Он проходит службу в Росгвардии с момента её образования. В его обязанности входит информирование жителей региона о служебных буднях ведомства, организация выступлений военнослужащих и сотрудников в средствах массовой информации, формирование объективного общественного мнения о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в регионе.

Справка:

30 сентября 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был сформирован территориальный орган Росгвардии.

В задачи правоохранительной структуры входит: участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также охрана имущества юридических и физических лиц. Словом, всё то, что необходимо для защиты нашего государства и его граждан от современных угроз.

Материал подготовлен Людмилой Гурьевой по информации Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре

Пт, 03/12/2021 - 10:21

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.