В Ханты-Мансийске состоялось торжественное награждение военнослужащих и сотрудников Росгвардии

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В преддверии празднования 91-ой годовщины образования Югры в административном здании территориального органа Росгвардии состоялась торжественная церемония награждения личного состава ведомства юбилейными медалями «5 лет Управлению Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
Заслуженные награды в честь образования правоохранительной структуры из рук начальника территориального органа полковника полиции Евгения Симакова получили порядка 100 отличившихся военнослужащих и сотрудников. Среди них и представители коренных малочисленных народов Севера: заместитель начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», полковник полиции Игорь Копьев и ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, сержант Артём Енов.
Более четверти века полковник полиции Игорь Копьев отдал службе Родине, принимал участие в охране общественного порядка при проведении Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также других общественно-значимых массовых мероприятий. Его заслуги отмечены медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» I, II и III степеней.
Для сержанта Артёма Енова – это первая медаль. Он проходит службу в Росгвардии с момента её образования. В его обязанности входит информирование жителей региона о служебных буднях ведомства, организация выступлений военнослужащих и сотрудников в средствах массовой информации, формирование объективного общественного мнения о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в регионе.
Справка:
30 сентября 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был сформирован территориальный орган Росгвардии.
В задачи правоохранительной структуры входит: участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также охрана имущества юридических и физических лиц. Словом, всё то, что необходимо для защиты нашего государства и его граждан от современных угроз.
Материал подготовлен Людмилой Гурьевой по информации Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре