Югорская делегация принимает участие в Международном форуме #МЫВМЕСТЕ

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С 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к Дню добровольца. Под идеей «Партнерство ради общих целей» форум объединяет несколько тысяч добровольцев больше, чем из 10 стран.
Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и проводится в России с 2015 года. В 2021 году он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO). Форум расширил аудиторию: участниками стали не только волонтеры и лидеры НКО, как раньше, но и представители социально ориентированного бизнеса, а также журналисты и блогеры.
От Югры в форуме принимает участие делегация из 47 участников: это финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ, активные добровольцы округа, руководители и сотрудники СО НКО, волонтеры-студенты, медики, культурные, экологические, «серебряные» волонтеры и др.
Участники примут участие в 5 масштабных программах форума с параллельными активностями: полезной, атмосферной, культурной, выставочной и деловой.
Кроме того, в рамках выставочной программы форума югорчане презентуют два добровольческих проекта.
Зиля Амирханова, организатор добровольчества в Нефтеюганском районе, на стенде Программы мобильности расскажет о том, как после стажировки в ресурсном центре добровольчества «Мосволонтер» она внедряет федеральные добровольческие практики в Нефтеюганском районе.
Также на форуме будет презентован региональный проект «Неделя добра», где Центр развития добровольчества Югры расскажет о механике проекта, поделится результатами и окажет консультации заинтересованным организациям.
В 2021 году на соискание Премии поступило 25,4 тыс. заявок. В трек «Волонтеры и НКО» – 19,7 тыс., в трек «Бизнес» – 2,6 тыс., в «Медиа» – 2,9 тыс. Победители получат гранты на развитие проекта до 2,5 млн рублей, путешествие по России, продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность участвовать в ПМЭФ – 2022, претендовать на Государственную награду – знак отличия «За благодеяние» – и многое другое.
Справка:
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по поручению Президента для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она посвящена достижению национальных целей развития России. Это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,2 млн человек, а почти 10 тысяч партнеров объединились и передали нуждающимся и больницам десятки тысяч тонн продовольствия, различных товаров и техники, безвозмездно оказали услуги на миллиарды рублей. Премия также является наследием Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». За 10-летнюю историю грантовый фонд конкурса составил 150 млн руб. С помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получили 400 социальных проектов.
По информации info@admhmao.ru