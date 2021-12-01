Офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата

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3 декабря, в День Неизвестного солдата, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре заступили на вахту памяти у Вечного огня Мемориала Славы парка Победы города Ханты-Мансийска.
Офицеры ведомства совместно с представителями городской администрации, волонтерами Победы и жителями окружной столицы под звуки метронома минутой молчания почтили память советских и российских воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и в вооружённых конфликтах, после чего возложили живые цветы к Вечному огню.
«Памятная дата – День Неизвестного солдата – призвана увековечить память о бессмертном подвиге воинов, которые погибли в ожесточенных боях, чьи имена, к сожалению, установить так и не удалось. Мы обязаны помнить тех, кто подарил нам мирное небо», – подчеркнул полковник полиции Евгений Симаков.
В городе Пыть-Яхе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и члены их семей посетили «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», где председатель Региональной общественной организации «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры»», член координационного совета «Поискового движения России» по УрФО Татьяна Астафьева провела для гостей экскурсию по музею, посвященную погибшим защитникам Отечества. В экспозиции были представлены десятки уникальных экспонатов, найденных югорчанами в ходе поисковых экспедиций, которые включали в себя оружие, экипировку, личные вещи, фотографии и документы воинов Красной армии.
Подобное мероприятие прошло и в городе Югорске, где сотрудники Росгвардии посетили комнату «Боевой Славы» школы № 2.
Артем Енов