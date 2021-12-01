Предприниматели ОАЭ смогут посетить Югру в составе бизнес-миссий

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Ряд рабочих встреч провела губернатор Югры Наталья Комарова на площадке всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае в рамках национального Дня России.
Так, в ходе встречи с председателем совета директоров «EurAsia Gulf» Тадеушем Добровольским глава региона обсудила аспекты двустороннего сотрудничества.
По словам Тадеуша Добровольского, сегодня в составе компании большинство сотрудников – представители стран СНГ.
Организация оказывает содействие предприятиям, входящим в состав совета сотрудничества стран Персидского залива наладить контакты с ключевыми рынками Восточной Европы и Центральной Азии.
«Это наша основная задача, для решения которой мы организуем различные бизнес-миссии, деловые визиты. Наша целевая аудитория – местное бизнес-сообщество», – рассказал он.
Тадеуш Добровольский выразил готовность оказания содействия в установлении связей между субъектами предпринимательской деятельности Югры и стран Персидского залива – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн.
«Наша работа сравнима с деятельностью волонтерских организаций, так как всю работу мы проводим за собственный счет. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в организации бизнес-миссий. Мы нацелены на результат», – отметила заместитель председателя по правовым вопросам и секретарь Айман Ескараева.
«Объединенные Арабские Эмираты проводят политику открытости. Мы готовы расширять горизонты. Мы заинтересованы в этом – проект имеет серьезное прикладное значение. В Югре мы используем современные возможности выстраивания взаимоотношений с инвесторами», – подчеркнула Наталья Комарова.
Губернатор поручила профильным окружным ведомствам перевести взаимодействие в практическую плоскость, наладить обмен контактами.
В ходе рабочей встречи с губернатором Югры советник генерального руководства совета директоров «Commercial Bank of Dubai» Мохаммед Сулейман рассказал, что данный банк является первым в Абу-Даби и сегодня уже работает во всем мире, в том числе и России.
Стороны обсудили предложения по сотрудничеству, финансированию инвестиционных проектов, локализованных в автономном округе, продвижению продукции венчурных компаний, югорских производителей.
Глава региона отметила, что Югра уже выстраивает сотрудничество с компаниями, локализованными в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, создано партнерство по обслуживанию венчурных инвестиций с «TerraVC».
«Мы активно используем современные технологии финансирования, концессионные соглашения. Правительство автономного округа разделяет с инвестиционными компаниями риски при реализации проектов. Так, например, мы запустили два проекта – по реконструкции железнодорожных вокзалов и производству биологических добавок – на условиях возмещения до 50 процентов затрат инвесторов на их реализацию», – отметила Наталья Комарова.
«Я готов оказать любое содействие, в том числе в выстраивании взаимоотношений с любым банком Объединенных Арабских Эмиратов. Мы можем начать сотрудничество с подписания меморандума о взаимопонимании, в рамках которого сможем наладить обмен информацией», – заверил Мохаммед Сулейман.
По итогам встречи стороны договорились о создании рабочей группы по взаимодействию, использованию клиентской базы Первого банка Абу-Даби после соответствующей верификации.
Отметим, что банк занимает 35 строчку в рейтинге самых крупных банков региона Персидского залива по версии издания «Gulf Business», включен в фондовый индекс «Dubai Financial Market», активы банка превышают 10 миллиардов долларов.
Первый банк Абу Даби – крупнейший банк Ближнего Востока, входит в список крупнейших публичных компаний мира «Forbes Global 2000» за 2021 год.