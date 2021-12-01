Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдёт в декабре

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Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдёт в декабре

Акция #БумБатл пройдет уже во второй раз в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов. Пятую часть в мусорном ведре россиянина сегодня занимает именно бумага - ценная и пригодная для переработки фракция.

В прошлом году в акции #БумБатл приняли участие более 385 000 школьников из 67 регионов России, которые всего за две недели собрали более 600 тонн макулатуры. По заявлению организаторов, в 2021 году #БумБатл должен стать по - настоящему семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и взрослого поколения. По итогам акции будут определены самые результативные школы, вузы и компании страны.

Как и в прошлом году, наиболее креативные посты участников в социальных сетях претендуют на главный приз — общение со звездой. Подробности участия в акции можно найти на сайте бумбатл.рф. Здесь же представлен список амбассадоров, аккаунты которых нужно будет отмечать в постах вместе с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология.

В прошлом году акцию поддержали такие знаменитости как Юлия Савичева, IOWA, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, сестры Дина и Арина Аверины, Абдурашид Садулаев, Анна Банщикова, Александр Толмачев и другие кумиры школьников.

Вопросы об акции вы можете направлять в Оргкомитет #БумБатл по адресу электронной почты: bumbatl@yandex.ru.

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Пнд, 06/12/2021 - 12:27

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