Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

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Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

С 3 по 12 декабря 2021 года во всех субъектах Российской Федерации пройдет очередной Всероссийский правовой (юридический) диктант. Организатором проведения диктанта выступает Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» при поддержке ряда государственных и общественных организаций, в том числе МИД России, МЧС России, Росрестра, Федеральной антимонопольной службы, вузов и иных образовательных и научных учреждений страны.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе.

Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

В 2021 году вопросы диктанта составлены на нескольких языках. Разработаны две версии диктанта: для граждан с юридическим образованием и без него.

С учетом ситуации вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и в целях недопущения случаев распространения заболевания, данное мероприятие будет проводиться в формате онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.

Полная информация о проведении диктанта размещена на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» http://www.alrf.ru/.

deppolitiki.admhmao.ru

Пнд, 06/12/2021 - 12:32

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