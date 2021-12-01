Югра налаживает партнерство с торгово-промышленной палатой эмирата Шарджа

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Рабочую встречу с президентом торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа и экспоцентра Шарджи Абдуллой Султаном Аль Оваисом провела губернатор Югры Наталья Комарова на площадке всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае.
В ходе встречи Абдулла Оваис рассказал главе региона, что услуги, предоставляемые палатой, охватывают воздушные сообщения, грузовые перевозки, портовую деятельность, банковскую сферу и множество других отраслей.
«В июне 2021 года правительством Объединенных Арабских Эмиратов было принято важное решение, в соответствии с которым иностранные компании могут владеть 100 процентами предприятий в 4 тысячах наименований, – продолжил президент ТПП. – На площадке торгово-промышленной палаты мы ведем деятельность в таких направлениях, как «В2В», организация торговых, деловых миссий. В этой связи нам необходимо оценить в каком направлении мы можем двигаться совместно, какие товары и услуги Югра может представить на площадках ОАЭ. Мы готовы к сотрудничеству с автономным округом».
«С президентом торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа и экспоцентра Шарджи Абдуллой Султаном Аль Оваис, ассистентом президента палаты Абделазизом Мухаммедом, управляющим партнером «Phystech Ventures» Данилой Шапошниковым обсудили совместную работу по организации бизнес-миссий в Югру и в эмират Шарджа, привлечение инвесторов в проекты автономного округа, в том числе участие в инвестиционном товариществе «TerraVC», – написала с своих аккаунтах в социальных сетях Наталья Комарова. – Еще одной темой на встрече стал поиск площадок для продвижения продукции югорских производителей. Договорились о дальнейшем взаимодействии в этой сфере, обмене опытом, создании площадки на территории ОАЭ с представленными югорскими товарами».
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель, представляя инвестиционный потенциал автономного округа, рассказал, что регион готов экспортировать продукцию Югорского лесопромышленного холдинга, услуги, предоставляемые сервисными предприятиями, IT-компаниями и многими другими.
В свою очередь Абдулла Оваис поинтересовался у Натальи Комаровой, как бизнес-сфера автономного округа перенесла ограничения, вводимые с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Глава региона отметила, что регион внимательно изучал опыт других субъектов России, зарубежных государств. «В основном наша экономика базируется на нефтегазодобыче, мы практически не приостанавливали деятельность в различных областях экономической деятельности, в том числе и смежных. При этом разрабатывали и внедряли основывающиеся на прогнозных показателях, самочувствии людей различные защитные протоколы личной и коллективной безопасности», – подчеркнула Наталья Комарова.
Губернатор напомнила, что в настоящее время в России ведется вакцинация населения против COVID-19. Иммунизацию уже прошли свыше 800 тысяч человек.
В автономном округе в течение пандемийного периода применялось дистанционное обучение в школах, средних и высших учебных организациях. В этой связи существенную роль сыграл потенциал Югры в сфере IT, возможности, открывающиеся благодаря внедрению высоких технологий.
«Желаем здоровья каждому жителю вашего региона. Желаем, чтобы 2022 год прошел в обычном режиме, а мы все вернулись к привычной жизни и привычному ведению бизнеса», – сказал Абдулла Оваис.
Он особо отметил, что торгово-промышленная палата эмирата Шарджа готова к выстраиванию плодотворного сотрудничества с Югрой и региональным бизнес-сообществом.
«В Югре создана гостеприимная, эффективная площадка для ведения бизнеса», –констатировала Наталья Комарова.
Заместитель губернатора Алексей Забозлаев пригласил делегатов, членов торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа к участию в мероприятиях международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС и Югорского промышленно-инвестиционного форума в 2022 году.
Также Наталья Комарова провела рабочую встречу с руководителем инвестиционной программы фонда «Mubadala» в России и СНГ Фаризом Алмазруи.
Губернатор отметила, что в Югре в числе приоритетных проектов – создание центра по изучению генома человека. При этом жители Арктической и Субарктической зон несут особую ценность для науки. «Этот проект поддерживает президент Российской Федерации», – отметила глава региона.
Фариз Алмазруи подчеркнул, что экономики Югры и Объединенных Арабских Эмиратов схожи в связи с тем, что основой для них является отрасль нефтегазодобычи. В этой связи для сторон открываются перспективы взаимовыгодной, плодотворной совместной работы по повышению технологичности, цифровизации отрасли добычи углеводородов, усиления диверсификации экономики.
Он также отметил, что в 2021 году председателем правительства ОАЭ было принято решение, в соответствии с которым частные инвесторы могут рассчитывать на компенсацию затрат на реализацию проекта в размере до 50 процентов.
«Компания инвестирует в венчурный фонд-партнер автономного округа «Phystech Ventures». В 2020 году Югра начала сотрудничать с организацией. Три нефтяные и сервисные компании – ООО «Перфобур Сервис», ООО «Ювл Роботикс», ООО «Лекс Западная Сибирь» – локализовали свое производство у нас в регионе. Особую ценность тому диалогу придало участие в нем заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных, управляющего партнера «Phystech Ventures» Данилы Шапошникова, председателя совета директоров «EurAsia Gulf» Тадеуша Добровольского. Обсудили возможные перспективы сотрудничества. Сошлись во мнении, что экономики Объединенных Арабских Эмиратов и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры похожи. Обсудили вхождение «Mubadala» в новый венчурный фонд, поддержку организаций, которым необходимо финансирование для роста и развития», – написала в социальных сетях Наталья Комарова.