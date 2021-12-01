Из истории здания Галереи-мастерской Геннадия Райшева

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2 декабря состоялась презентация выставки «Галерее-мастерской Г.С. Райшева – 25 лет. Из истории здания Галереи-мастерской».
Выставочный проект, посвященный юбилею Галереи-мастерской, впервые представил страницы истории проектирования эксклюзивного здания Галереи под руководством народного художника России, академика С. В. Горяева. Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как новое здание открыло свои двери для посетителей. О том, сколь непростым и неординарным был путь создания архитектурного музейного объекта в столице Югры, поделились своими мыслями и воспоминаниями участники презентации.
С юбилейным приветственным словом обратился к участникам Еремей Данилович Айпин, заместитель Председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи коренных народов Севера – давний друг Галереи-мастерской, способствовавший продвижению проекта строительства. Он вспомнил посещения предшествующих мастерских Г. С. Райшева, отметив значимость специально построенного уникального здания и важность сохранения в нем наследия и ауры художника.
Заслуженный работник культуры Югры Александр Витальевич Конев, в период строительства Галереи-мастерской руководивший Департаментом культуры, поделился размышлениями о культурной политике правительства Югры в 2000-е годы, направленной на формирование современного облика Ханты-Мансийска как столицы Югры, отметив роль народного художника С. В. Горяева в разработке значимых архитектурных объектов.
Об атмосфере творческого диалога, в которой создавался художественный объект, об авторских проектах и этапах разработки (архитекторы А. М. Барщ, В. Н. Ржевский, А. А. Родионов под руководством С. В. Горяева) рассказала куратор выставки, искусствовед Наталья Николаевна Федорова. Особое внимание было уделено историческому макету 2005 года с авторским эскизом мозаики фасада, выполненным Г. С. Райшевым. Впервые представлены публикации об истории создания уникального архитектурного проекта, представляющего синтез искусств.
В мероприятии приняли участие депутат Думы Т. С. Гоголева, главный архитектор г. Ханты-Мансийска О. И. Фролова, Е. П. Соломина, в 2000-е годы возглавлявшая Галерею-мастерскую.
Музыкальным подарком участникам вечера стала программа вокальной и инструментальной музыки в исполнении педагогов и учащихся музыкального отделения Центра Искусств для одаренных детей Севера Л. Мацур, Л. Шатских, И. Плотниковой, А. Рыжикова, Л. Ильчикаевой.
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