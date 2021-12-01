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1 декабря 2021 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится итоговое сочинение (изложение), результаты которого применяются в качестве допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Проведение итогового сочинения (изложения) организовано в 274-х школах.
Для участия в написании итогового сочинения (изложения) заявлено 9 611 человек, в том числе итоговое сочинение пишут 9 555, итоговое изложение – 56 выпускников текущего года.
Из 9 555 человек в написании итогового сочинения участвуют 9 550 обучающихся 11 классов и 5 обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) участники смогут в общеобразовательной организации, а также на информационном портале http://check.ege.edu.ru/, не позднее 14 декабря 2021 года, после проверки и обработки бланков.
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