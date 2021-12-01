В Югре стартует операция «Ель-2021»

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В Югре стартует операция «Ель-2021»

В целях обеспечения охраны хвойных молодняков в предновогодний период 2021 года, Природнадзором Югры, совместно с Полицией и Лесничествами в предновогодний период 2021 года на территории автономного округа проводится оперативно-профилактическая операция «Ель-2021».

Организована заготовка новогодних елей - 03.11.2021 и 02.12.2021 проведены аукционы (см. официальный сайт Депнедра Югры, раздел Деятельность-Лесное хозяйство-Использование лесов-Аукционы).

В рамках операции сотрудниками Природнадзора Югры совместно с заинтересованными органами проводятся совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД, для выявления незаконно заготовленной и перевозимой продукции, организованы стационарные посты.

В соответствии с действующим законодательством за незаконную рубку новогодних елей предусматривается административная и уголовная ответственность.

Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесам. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.

Дополнительно напоминаем, что жители и гости Югры могут сообщить о незаконной рубке хвойных молодняков в аппарат Природнадзора Югры по адресу электронной почты prirodnadzor-ugra@admhmao.ru, и в территориальные подразделения (см. Раздел Контакты на сайте), а также через социальные сети.

prirodnadzor.admhmao.ru

 

Пнд, 06/12/2021 - 12:53

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