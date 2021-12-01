В Белоярском районе дети-сироты получили ключи от квартир

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Глава Белоярского района Сергей Маненков торжественно вручил ключи от квартиры сиротам, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Белоярского района.
В текущем году в Белоярском районе было предоставлено 14 жилых помещений для детей данной категории. В списке на получение жилья состоит еще два человека, которые заселятся в собственные квартиры до конца текущего года.
Заветные ключи от квартиры получил трое детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей,. Молодые люди будут жить и трудиться в родном Белоярском.
Глава района поздравил ребят и пожелал счастья в собственном жилье. Сергей Маненков отметил, что собственное жилье является фундаментом для взрослой жизни, а также подарил каждому микроволновую печь для комфортной жизни.
По информации Администрации Белоярского района