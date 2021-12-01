В Югре назначен новый уполномоченный по защите прав предпринимателей

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Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре назначена Ирина Александровна Каск. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова. В соответствии с документом, Ирина Каск вступает в должность с 6 декабря 2021 года.
Кандидатура Ирины Каск согласована и поддержана предпринимательским сообществом автономного округа, а также уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борисом Титовым.
Ирина Каск родилась в Нефтеюганске. Имеет высшее образование Московского государственного открытого педагогического университета. С 2011 года являлась членом общероссийской общественной организации «Деловая Россия», позднее - сопредседателем регионального отделения «Деловой России». Также Ирина Каск являлась членом совета по развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе, членом координационного совета по развитию инвестиционного климата и предпринимательства при главе Нефтеюганска. С 2020 года занимала должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нефтеюганском районе, возглавляла предприятие «Альтернатива-Центр» (г. Нефтеюганск).
Ирина Каск продолжительнее время работала с предпринимательским сообществом региона, что подтверждается ее компетенциями и профессиональными навыками.
«Время требует перемен, ставит новые вызовы. В своей работе я буду способствовать трансформации делового климата в соответствии с ним. Намерена посещать муниципальные образования Югры, работать на всей территории округа. Буду рада встрече с предпринимателями, работе на местах. Каждая проблема бизнеса не останется без внимания», - отметила Ирина Каск.
Напомним, 3 декабря 2021 года истек срок полномочий Николая Евлахова. Должность бизнес-омбудсмена он занимал с 2016 года.
По информации департамента общественных и внешних связей Югры