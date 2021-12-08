Созидательное общество

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В режиме онлайн 5 декабря состоялась масштабная международная конференция, которую организовали волонтеры 180 стран. Трансляция состоялась на тысячах медиаплощадках и платформах по всему миру и переводилась на сто языков мира.
Конференция переводилась и на хантыйский язык. Перевод всех выступлений в синхронном режиме на хантыйский язык осуществляли: Федосья Лельхова, Зинаида Лонгортова, Тимофей Молданов и Татьяна Молданова. Конференция продолжалась в течение 12 часов, каждый из переводчиков переводил непрерывно в течение трёх часов.
Какова же цель такой масштабной конференции с названием «Глобальный кризис. Время правды». Люди, собравшиеся на этой площадке, были едины, они планировали донести до людей правдивую информацию о масштабах экологического и климатического кризисов, об угрозах, нависших над человечеством и показать реальный выход из этой ситуации.
С приветственными словами к участникам конференции обратились религиозные, общественные, политические деятели, среди них папа римский Франциск, архиепископ Армянской апостольской церкви Натан Оганисян, имам старейшей мечети Германии Амир Азиз и другие. Все они благословили конференцию от своего имени. Участников мероприятия от имени своих стран и народов приветствовали лидеры: императорское и королевское величество Австралии Шандор Габсбург-Лотринген, её королевское высочество королева Конго Диамби Кабатусуил Тшиёё Муата и другие. В обсуждении заявленной тематики приняли участие учёные, политики, общественные деятели из разных стран и различных научных направлений.
По мнению выступавших, наше современное потребительское общество находится в критическом состоянии, поэтому мы и подошли к экологической катастрофе. По словам доктора физико-математических наук Людмилы Фионовой: «Мы сегодня не «гомо сапиенс» (люди разумные), мы сегодня «гомо консьюмерис» (люди потребители)».
С младенческого возраста на детей обрушивается рекламная информация, в которой внушается, что социальный статус человека определяется только тем, сколько он вещей имеет и насколько эти вещи современные. Отсюда огромные свалки всё ещё действующей, но уже ненужной техники и прочих вещей. В погоне за все новыми и новыми вещами «потребитель» забывает о своей изначальной сущности и борется за все большее и большее накопление, полностью забыв при этом, что он изначально был «разумный». Великие умы человечества вместо решения глобальных проблем заняты созданием все новых и новых «пустышек», они пытаются усовершенствовать, например, внешнюю форму гаджетов, подбирают приятные цвета и т.д. А другая масса творчески одарённых людей рекламирует эти «новшества», в реальности впихивая людям только лишь красивую оболочку за высокую цену, т.к. при этом внутренней наполнение остается прежним.
Лётчик-космонавт Михаил Корниенко с болью делится своими переживаниями: «Я видел все проблемы с космоса, вижу на земле. Видел пластиковые острова, что плавают в океане. Видны свалки, видны вырубки. Тотальные вырубки в Амазонке. А Сибирь и Амазонка, как вы знаете, это лёгкие планеты». Всё это наших рук дело и дело в нашей разобщённости. Как и другие выступавшие он призвал к единению людей во имя спасения планеты.
Эколог Дэн Лаффоли, вице-президент международного Союза охраны природы поделился со слушателями о состоянии океанских вод: «Морской жизни угрожает удушье, голод, перегрев и кислотная коррозия. Вся жизнь морских животных под угрозой, а если погибнут они, то погибнет и человечество».
Такое катастрофическое состояние природной среды, с одной стороны, дело рук человека, но, с другой, на нас грядет и более глобальное бедствие, которое с цикличностью в 12 тысяч лет повторяется на нашей планете и на всей солнечной системе. Двигаясь по орбите вокруг центра Галактики, мы периодически проходим сквозь жёсткий поток частиц, исходящий из его центра. Именно сейчас мы вступаем в эту фазу, отсюда наши климатические бедствия: наводнения, засухи, пожары и т.д. Жёсткое излучение опасно не только для биологической жизни, но на него активно реагируют и планеты солнечной системе. В расплавленном ядре Земли начинают активизироваться определённые процессы, земная кора разламывается и выбрасывает на дно океанов или на поверхность земли раскаленную магму. Отсюда нагревание океанской воды, таяние ледников Атлантиды и Гренландии.
Согласно исследованиям учёных, когда Земля испытывала подобное излучение в предыдущем цикле, то огромное количество жизней было уничтожено, вымерло до 90 % животных, человечество насчитывалось несколькими тысячами человек. По всей земле проходили извержения вулканов, вследствие подводных извержений со дна океанов поднимались гигантские волны, которые практически окутывали все планету, смывая всё на своем пути. Как нам избежать подобной участи? Мы собрались на этой конференции, чтобы ответить на данный вопрос. А ответ существует. Мы должны всем миром покончить с обществом потребления и встать на путь созидательного общества. Тогда весь умственный потенциал человечества, все его творческие силы и ресурсы будут направлены в одно русло защиты от планетарного бедствия. Человек «разумный» способен найти решение, в этом сущность спасения человечества.
Заключительным словом ведущий подытожил вышесказанное «Спасибо всем за участие в столь масштабной конференции. До новых встреч на этой же платформе для выработки дальнейших совместных действий».
Пётр Молданов