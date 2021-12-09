Росгвардия приняла участие во Всероссийском правовом диктанте в Югре

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Офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который проходит с 3 по 12 декабря во всех субъектах Российской Федерации. Тестирование посвящено 28-летию Конституции страны.
В течение часа военнослужащие и сотрудники ответили на 40 вопросов, затрагивающих конституционное, жилищное и семейное право. В мероприятии поучаствовали и дети росгвардейцев в возрасте от 14 лет, всего же правовой диктант написали уже более 500 тысяч человек.
Организатором V Всероссийского правового диктанта выступает Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной антимонопольной службы, вузов и иных образовательных и научных учреждений страны. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие проходит в онлайн-формате на официальном портале юрдиктант.рф.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре