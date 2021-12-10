Поздравляем с юбилеем!

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Сегодня в Белоярском районе Ванзеватская школа отмечает 90-летие. Мероприятие прошло с использованием видеоконференцсвязи, поэтому посмотреть юбилейный праздник могли и жители других поселений региона.
На праздник собрались преподаватели и учащиеся школы, жители села Ванзевата. По видеосвязи присоединились глава сельского поселения Полноват Лариса Александровна Макеева, директор Полноватской школы Алексей Григорьевич Лузянин, Заслуженный учитель школы РФ, Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евдокия Андреевна Немысова, бывшие преподаватели Антонина Иосифовна Ледкова, Надежда Ильинична Вах, а также бывшие учащиеся Ванзеватской школы.
В школе работает замечательный коллектив. Учителя и другие работники образовательного учреждения были награждены благодарственными письмами. А дети получили дипломы за участие в активной жизни школы.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу школы за верность профессии, любовь к своему делу и детям, воспитание уважения к истории родного края, трепетное отношение к самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера. Желаем вдохновенного труда, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в вашей работе. С юбилеем школы!
Надежда Рагимова