Губернатор Югры поздравила победителей конкурса «История родовых поселений»

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Губернатор Югры поздравила победителей конкурса «История родовых поселений»

Сегодня, 10 декабря, в 91-ый день рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках «История родовых поселений». Поздравить победителей конкурса пришла лично губернатор Югры Наталья Комарова. В праздничной обстановке она вручила детям дипломы и ценные подарки.

Напомним, на окружной конкурc поступило 46 работ, из них 25 рассказов – на мансийском и 21 – на хантыйском языках. 

Ирина Самсонова

Пт, 10/12/2021 - 17:24

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