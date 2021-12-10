Губернатор Югры поздравила победителей конкурса «История родовых поселений»

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Сегодня, 10 декабря, в 91-ый день рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках «История родовых поселений». Поздравить победителей конкурса пришла лично губернатор Югры Наталья Комарова. В праздничной обстановке она вручила детям дипломы и ценные подарки.
Напомним, на окружной конкурc поступило 46 работ, из них 25 рассказов – на мансийском и 21 – на хантыйском языках.
Ирина Самсонова